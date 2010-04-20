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Городок Чаган (Семипалатинск-4)
 
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Встречаемся!  
Нет новых сообщений По годам выпуска СШ № 24
 Встречи выпускников нашей школы разных лет, организация и обсуждение
Модераторы Лена, Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин, Юлка, Андрей Шулбаев, Организаторы встречи выпускников 1989 г.		 21 673 05 Май 2020 21:16
Тамкина Людмила Михайловн Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений По городам и весям
 Например, в Питере или Харькове! (Тамкину назначим супер модератором)
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин, Киев		 13 336 08 Янв 2018 10:42
CROCUS Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений В Интернете
 Название само за себя - здесь и про Одноклассников, и про другие сайты и даже про Чат или Форум (слушаемся Яшиша)
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 5 181 10 Июл 2018 11:13
Виктор Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Чаган-20**
 О поездках на родину (или Родину), то есть, в Чаган.
   		 14 660 17 Дек 2019 03:06
тридцать5 Посмотреть последнее сообщение
Поиск  
Нет новых сообщений Письма на сайт
 Здесь помещены отдельные письма, адресованные Чаганцами на сайт.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 28 299 14 Июл 2020 16:46
CROCUS Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений По городам и странам
 Поиск Чаганцев в городах и странах сегодня
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 16 273 26 Фев 2017 21:52
Тамкина Людмила Михайловн Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Поиск по СШ № 24
 Здесь сообщения о поиске по СШ № 24. Выпуски разных лет. Поиск одноклассников по годам учебы и выпуска.
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 39 4401 01 Янв 2021 15:47
СНГ Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Поиск по месту жительства в Городке
 Здесь сообщения о поиске Чаганцев по месту их проживания в Городке, чаще всего по номеру дома
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 36 713 10 Авг 2017 11:26
Виктор Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Поиск по месту службы
 Здесь запросы тех, кто проходил службу в частях Городка в разные годы
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 43 394 21 Ноя 2018 18:09
Султанов Риф Посмотреть последнее сообщение
Городок Чаган  
Нет новых сообщений Школа
 Все о нашей СШ № 24. ВНИМАНИЕ! Поиск одноклассников находится в разделе "ПОИСК"
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 6 202 02 Фев 2019 12:19
CROCUS Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Все о Городке
 Описания городка, воспоминания жителей, обсуждение плана и карты и все о Городке
Модераторы Alex Gor, Тамкина Людмила Михайловн		 25 1143 12 Фев 2020 16:01
Yura Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Военное
 Разные темы, связанные со службой в Городке
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 17 488 29 Янв 2020 06:51
CROCUS Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Доска почета
 Если есть кому сказать "спасибо", то должно быть и где.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 7 78 31 Май 2017 19:50
Зоя Малимонова Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Льготы и пенсии
 Обмениваемся опытом, обсуждаем способы борьбы с бюрократией в получении законных льгот.
Модераторы Avenir, aika		 38 2543 10 Окт 2020 23:33
Алексеевна Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Вспомним об ушедших
 Место для размещения некрологов и другого материала памяти ушедших из жизни чаганцев
Модератор Владимир Засухин		 89 201 24 Окт 2020 21:51
Тамкина Людмила Михайловн Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Дни варенья
 Чтобы было место, где можно поздравить с днём рождения, с юбилеем всех чаганцев.
Модератор Владимир Засухин		 6 16 03 Июн 2018 14:05
CROCUS Посмотреть последнее сообщение
Бродвей  
Нет новых сообщений Селектор
 Обсуждение последних событий в странах -Осколках Великой Империи.
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 107 39867 31 Дек 2020 21:00
Zіновій Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений День авиации
 Или об авиации сего дня.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 7 293 15 Ноя 2020 01:42
Zіновій Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Экипаж
 Интересные случаи, внештатные ситуации , произошедшие с Вами на земле или в небе.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 4 49 18 Май 2017 15:03
RubaMoja Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Все в сад!
 О тех, кто воспитывает нас. О наших детях.
Модераторы Ася, Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 4 25 03 Мар 2020 14:44
Zіновій Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Хвосты и крылья
 А также: усы, лапы, в общем, о друзьях :-)
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 5 86 22 Фев 2020 22:14
штурман Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Санта - Барбара
 Их обсуждают на Бродвее в Штатах, их обсуждали на Бродвее в Чагане. Кино и сериалы.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 4 129 04 Мар 2020 10:05
Zіновій Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Кулинария
 Кулинарные рецепты, кухня стран бывшего СНГ, чем отличается мант от пельменя, обо всем , что вкусно и не очень.
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 13 169 16 Янв 2019 20:55
Виктор Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений “Первым делом самолеты...?”
 Психология взаимоотношений мужчин и женщин и другие нелегкие вопросы.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 3 108 18 Апр 2018 12:40
штурман Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Авто - пилот
 Для тех, кто водит не только самолеты. Четырёх-колёсный форум.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 3 59 11 Ноя 2019 12:37
Виктор Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Земля в иллюминаторе
 Наши путешествия, заметки о городах и странах. Визовые и другие проблемы, связанные с поездками.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 1 21 08 Июн 2012 16:22
Алекс Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Эхо-радар
 Услышал звон, да не знаю где он. Или попросту – сплетни.
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 1 1 30 Мар 2019 15:25
Виктор Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Сказка о двух генералах
 Военный юмор
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 2 31 22 Ноя 2018 15:09
штурман Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений “Чаган - на развалинах пишем мы строки”
 Публикация литературных и других произведений участников форума. О Чагане, и не только.)
Модераторы Alex Gor, Тамкина Людмила Михайловн		 3 32 25 Окт 2020 17:42
Zіновій Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений 64 Клетки
 Клуб четырех нежелезных коней или Новые Васюки
Модераторы Janis Batarags, Тамкина Людмила Михайловн		 1 30 20 Апр 2010 18:44
Виктор Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Интересы и Увлечения
 Форум создан Андреем Шулбаевым
Модераторы Владимир Засухин, Андрей Шулбаев		 21 339 17 Дек 2020 14:10
штурман Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Изба-читальня
 Обсуждение литературы и - пока не разрастется - других искусств.
Модераторы Владимир Засухин, Кузя		 11 254 13 Ноя 2020 21:40
Zіновій Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Flood (Флуд)
 Место для излияния души и бросания на вентилятор. Без цензуры, но с соблюдением требований кодексов РФ
   		 18 1030 30 Дек 2020 15:51
Zіновій Посмотреть последнее сообщение
Технический  
Нет новых сообщений “От винта !”
 Компьютеры, программы, софт.
Модераторы alexr, Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 10 82 23 Мар 2020 23:58
Zіновій Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Навигатор
 Интернет, локальные сети, устройства, технологии, решения, программы, проблемы подключения.
Модераторы alexr, Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин, Модераторы		 4 61 27 Дек 2020 09:31
CROCUS Посмотреть последнее сообщение
Штаб  
Нет новых сообщений “Если все мы, ребята, возьмемся за дело”
 Ваши идеи для форума и сайта, предложения новых тем, новых разделов
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин		 3 35 31 Окт 2015 12:23
KonashenkovAlex Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Технический
 Замечания о работе форума
Модератор Тамкина Людмила Михайловн		 17 466 12 Июн 2019 17:48
CROCUS Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Административный
 Информация о вынесенных наказаниях, рассмотрение жалоб на нарушение Правил форума.
Модераторы Arm, Игорь Пучков, CROCUS		 6 462 29 Ноя 2020 10:47
CROCUS Посмотреть последнее сообщение
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