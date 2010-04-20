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|Встречаемся!
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| По годам выпуска СШ № 24
Встречи выпускников нашей школы разных лет, организация и обсуждение
Модераторы Лена, Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин, Юлка, Андрей Шулбаев, Организаторы встречи выпускников 1989 г.
|21
|673
| 05 Май 2020 21:16
Тамкина Людмила Михайловн
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| По городам и весям
Например, в Питере или Харькове! (Тамкину назначим супер модератором)
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин, Киев
|13
|336
| 08 Янв 2018 10:42
CROCUS
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| В Интернете
Название само за себя - здесь и про Одноклассников, и про другие сайты и даже про Чат или Форум (слушаемся Яшиша)
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|5
|181
| 10 Июл 2018 11:13
Виктор
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| Чаган-20**
О поездках на родину (или Родину), то есть, в Чаган.
|14
|660
| 17 Дек 2019 03:06
тридцать5
| Поиск
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| Письма на сайт
Здесь помещены отдельные письма, адресованные Чаганцами на сайт.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|28
|299
| 14 Июл 2020 16:46
CROCUS
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| По городам и странам
Поиск Чаганцев в городах и странах сегодня
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|16
|273
| 26 Фев 2017 21:52
Тамкина Людмила Михайловн
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| Поиск по СШ № 24
Здесь сообщения о поиске по СШ № 24. Выпуски разных лет. Поиск одноклассников по годам учебы и выпуска.
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|39
|4401
| 01 Янв 2021 15:47
СНГ
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| Поиск по месту жительства в Городке
Здесь сообщения о поиске Чаганцев по месту их проживания в Городке, чаще всего по номеру дома
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|36
|713
| 10 Авг 2017 11:26
Виктор
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| Поиск по месту службы
Здесь запросы тех, кто проходил службу в частях Городка в разные годы
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|43
|394
| 21 Ноя 2018 18:09
Султанов Риф
| Городок Чаган
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| Школа
Все о нашей СШ № 24. ВНИМАНИЕ! Поиск одноклассников находится в разделе "ПОИСК"
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|6
|202
| 02 Фев 2019 12:19
CROCUS
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| Все о Городке
Описания городка, воспоминания жителей, обсуждение плана и карты и все о Городке
Модераторы Alex Gor, Тамкина Людмила Михайловн
|25
|1143
| 12 Фев 2020 16:01
Yura
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| Военное
Разные темы, связанные со службой в Городке
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|17
|488
| 29 Янв 2020 06:51
CROCUS
|
| Доска почета
Если есть кому сказать "спасибо", то должно быть и где.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|7
|78
| 31 Май 2017 19:50
Зоя Малимонова
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| Льготы и пенсии
Обмениваемся опытом, обсуждаем способы борьбы с бюрократией в получении законных льгот.
Модераторы Avenir, aika
|38
|2543
| 10 Окт 2020 23:33
Алексеевна
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| Вспомним об ушедших
Место для размещения некрологов и другого материала памяти ушедших из жизни чаганцев
Модератор Владимир Засухин
|89
|201
| 24 Окт 2020 21:51
Тамкина Людмила Михайловн
|
| Дни варенья
Чтобы было место, где можно поздравить с днём рождения, с юбилеем всех чаганцев.
Модератор Владимир Засухин
|6
|16
| 03 Июн 2018 14:05
CROCUS
| Бродвей
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| Селектор
Обсуждение последних событий в странах -Осколках Великой Империи.
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|107
|39867
| 31 Дек 2020 21:00
Zіновій
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| День авиации
Или об авиации сего дня.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|7
|293
| 15 Ноя 2020 01:42
Zіновій
|
| Экипаж
Интересные случаи, внештатные ситуации , произошедшие с Вами на земле или в небе.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|4
|49
| 18 Май 2017 15:03
RubaMoja
|
| Все в сад!
О тех, кто воспитывает нас. О наших детях.
Модераторы Ася, Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|4
|25
| 03 Мар 2020 14:44
Zіновій
|
| Хвосты и крылья
А также: усы, лапы, в общем, о друзьях :-)
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|5
|86
| 22 Фев 2020 22:14
штурман
|
| Санта - Барбара
Их обсуждают на Бродвее в Штатах,
их обсуждали на Бродвее в Чагане.
Кино и сериалы.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|4
|129
| 04 Мар 2020 10:05
Zіновій
|
| Кулинария
Кулинарные рецепты, кухня стран бывшего СНГ, чем отличается мант от пельменя, обо всем , что вкусно и не очень.
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|13
|169
| 16 Янв 2019 20:55
Виктор
|
| “Первым делом самолеты...?”
Психология взаимоотношений мужчин и женщин и другие нелегкие вопросы.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|3
|108
| 18 Апр 2018 12:40
штурман
|
| Авто - пилот
Для тех, кто водит не только самолеты.
Четырёх-колёсный форум.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|3
|59
| 11 Ноя 2019 12:37
Виктор
|
| Земля в иллюминаторе
Наши путешествия, заметки о городах и странах.
Визовые и другие проблемы, связанные с поездками.
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|1
|21
| 08 Июн 2012 16:22
Алекс
|
| Эхо-радар
Услышал звон, да не знаю где он. Или попросту – сплетни.
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|1
|1
| 30 Мар 2019 15:25
Виктор
|
| Сказка о двух генералах
Военный юмор
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|2
|31
| 22 Ноя 2018 15:09
штурман
|
| “Чаган - на развалинах пишем мы строки”
Публикация литературных и других произведений участников форума. О Чагане, и не только.)
Модераторы Alex Gor, Тамкина Людмила Михайловн
|3
|32
| 25 Окт 2020 17:42
Zіновій
|
| 64 Клетки
Клуб четырех нежелезных коней или Новые Васюки
Модераторы Janis Batarags, Тамкина Людмила Михайловн
|1
|30
| 20 Апр 2010 18:44
Виктор
|
| Интересы и Увлечения
Форум создан Андреем Шулбаевым
Модераторы Владимир Засухин, Андрей Шулбаев
|21
|339
| 17 Дек 2020 14:10
штурман
|
| Изба-читальня
Обсуждение литературы и - пока не разрастется - других искусств.
Модераторы Владимир Засухин, Кузя
|11
|254
| 13 Ноя 2020 21:40
Zіновій
|
| Flood (Флуд)
Место для излияния души и бросания на вентилятор. Без цензуры, но с соблюдением требований кодексов РФ
|18
|1030
| 30 Дек 2020 15:51
Zіновій
| Технический
|
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| “От винта !”
Компьютеры, программы, софт.
Модераторы alexr, Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|10
|82
| 23 Мар 2020 23:58
Zіновій
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| Навигатор
Интернет, локальные сети, устройства, технологии, решения, программы, проблемы подключения.
Модераторы alexr, Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин, Модераторы
|4
|61
| 27 Дек 2020 09:31
CROCUS
| Штаб
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| “Если все мы, ребята, возьмемся за дело”
Ваши идеи для форума и сайта, предложения новых тем, новых разделов
Модераторы Тамкина Людмила Михайловн, Владимир Засухин
|3
|35
| 31 Окт 2015 12:23
KonashenkovAlex
|
| Технический
Замечания о работе форума
Модератор Тамкина Людмила Михайловн
|17
|466
| 12 Июн 2019 17:48
CROCUS
|
| Административный
Информация о вынесенных наказаниях, рассмотрение жалоб на нарушение Правил форума.
Модераторы Arm, Игорь Пучков, CROCUS
|6
|462
| 29 Ноя 2020 10:47
CROCUS